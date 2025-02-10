Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА назвали имя игрока, который заменит Янниса Адетокунбо на Матче звёзд — 2025

В НБА назвали имя игрока, который заменит Янниса Адетокунбо на Матче звёзд — 2025
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявила, что 26-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в команде «Атланта Хокс» на позиции разыгрывающего защитника, Трей Янг заменит звёздного греческого форварда клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на Матче звёзд 2025 года.

Напомним, Адетокунбо не сможет принять участия в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку получил лёгкое растяжение икроножной мышцы во время встречи с «Мемфис Гриззлиз», которая состоялась 3 февраля.

Матч звёзд НБА — 2025 пройдёт 16 февраля, а сама программа мероприятий начнётся 14 числа.

Материалы по теме
Игру «Юты Джаз» в сезоне-2024/2025 впервые покажут на ТВ из-за возможного дебюта Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android