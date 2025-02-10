В НБА назвали имя игрока, который заменит Янниса Адетокунбо на Матче звёзд — 2025

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявила, что 26-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в команде «Атланта Хокс» на позиции разыгрывающего защитника, Трей Янг заменит звёздного греческого форварда клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на Матче звёзд 2025 года.

Напомним, Адетокунбо не сможет принять участия в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку получил лёгкое растяжение икроножной мышцы во время встречи с «Мемфис Гриззлиз», которая состоялась 3 февраля.

Матч звёзд НБА — 2025 пройдёт 16 февраля, а сама программа мероприятий начнётся 14 числа.