Инсайдер — об отмене обмена между «Лейкерс» и «Хорнетс»: у Уильямса уже был готов шкафчик

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал детали отменённой сделки между командами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» по обмену Далтона Кнехта и Марка Уильямса.

«Я бы сказал, что отмена этого обмена была неудивительной, учитывая то, как прошли последние пару дней, начиная с момента, когда «Лейкерс» объявляли о сделке — это заняло больше времени, чем обычно — а потом Уильямсу просто не разрешили приступать к тренировкам.

Следует отметить, что у Марка в раздевалке были подготовлены индивидуальный плакат и шкафчик. После публикации анонса об обмене нас предупредили, что будут какие-то дополнительные новости, но мы не были уверены, какие именно. Я подумал, что, может быть, наконец-то они объявят что-то вроде: «Эй, все медосмотры пройдены, Уильямс проходит, он будет играть в понедельник».

А потом нам просто сообщили, что из-за неправильно предоставленной информации «Шарлотт Хорнетс» сделка сорвалась и была аннулирована. А потом, поговорив с людьми, я узнал, что он не прошел медосмотр, и, в конечном счёте, именно поэтому эта сделка не состоялась», — приводит слова Бухи издание Fadeaway World.