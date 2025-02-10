В Единой лиге показали форму команд на Матч звёзд — 2025

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в социальных сетях опубликовала запись, на которой продемонстрировала форму команд на Матч звёзд — 2025.

Фото: Единая лига

«Матч звёзд — это праздник баскетбола, а на празднике все должны быть стильными! Комплекты, в которых звёздные игроки выйдут на паркет, — яркие цвета и сочетание традиционных русских мотивов», — говорится в сообщении Единой лиги.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее стало известно, что форвард красноярского коллектива «Енисей» заменил американского звёздного защитника «Пари Нижний Новгород» на Slam Dunk contest.

С полными деталями и расписанием звёздного уикенда можно ознакомиться в материале ниже.