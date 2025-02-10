Трэйси Макгрэди выбрал лучшую стартовую пятёрку игроков за всю историю НБА

45-летний бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Трэйси Макгрэди выбрал лучшую стартовую пятёрку игроков за всю историю североамериканской лиги.

«Я выбираю Леброна [Джеймсa] на позицию разыгрывающего защитника. Коби [Брайанта] я разместил бы на позиции атакующего защитника. Конечно, я буду играть на позиции третьего [лёгкого форварда]. Далее на мощного форварда поставил Тима Данкана, ну а Шакил [О'Нил] — на пятёрке [центровой]. И это не значит, что я принижаю способности и достижения других игроков. Это всего лишь моя пятёрка», — приводит слова Макгрэди издание Fadeaway World.