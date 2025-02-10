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Независимый спортивный врач высказался о тяжести травмы Энтони Дэвиса

Независимый спортивный врач высказался о тяжести травмы Энтони Дэвиса
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Американский доктор Джесси Морс, являющийся сертифицированным врачом по семейной и спортивной медицине, высказался о повреждении звёздного 31-летнего американского форварда Энтони Дэвиса, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс».

«У Энтони Дэвиса, бывшего игрока «Лейкерс», а ныне «Маверикс», скорее всего, растяжение паховой области первой, возможно, ближе ко второй степени. Приводящая мышца/сухожилие печально известны тем, что медленно заживают из-за плохого кровоснабжения. Поэтому очень часто возникают повторные повреждения. Он выбыл минимум на две недели, вероятно, ближе к четырём неделям, если это окажется более серьёзной травмой», — приводит слова Морса издание Fadeaway World.

Дэвис получил травму по ходу третьей четверти дебютного матча за «Маверикс» с «Хьюстон Рокетс».

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