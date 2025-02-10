Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о словенских болельщиках на фоне перехода защитника Луки Дончича в калифорнийский клуб.

«Мы рады приветствовать словенских болельщиков. Мы надеемся, вся страна станет болельщиками «Лейкерс». Я знаю, что каждый игрок НБА по-настоящему гордится своей страной и тем, что представляет её на международных соревнованиях.

Лука, [Никола] Йокич, все эти ребята, чёрт возьми, почти каждое лето участвуют в каких-либо международных соревнованиях за свои страны. Это не потому, что кто-то заставляет их это делать, а потому, что им нравится представлять свою страну. И те симбиотические отношения, которые болельщики создают с этим игроком, являются особенными», — приводит слова Редика издание Lakers Nation.