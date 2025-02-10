Легенда «Лейкерс» рассказал, почему опекать Ларри Бёрда было сложнее, чем Майкла Джордана

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер объяснил, почему защищаться против легендарного Ларри Бёрда было сложнее всего.

«Люди постоянно спрашивают меня: «Кто самый сложный игрок для защиты?», и я всегда отвечаю: «Ларри [Бёрд]». Я играл против Майкла Джордана, Джорджа Гервина, Эндрю Тони, и эти ребята, когда отдают передачи, имеют обыкновение на секунду отвлекаться.

Ларри во время игр никогда не отвлекался и не брал перерывы. Он был полностью сосредоточен на каждом эпизоде. Ларри отдаёт мяч и идёт под кольцо, чтобы сделать подбор в атаке, или же выходил на дугу, чтобы сделать пик-энд-ролл, поставив заслон, он в каждом моменте собирался сделать что-то, чтобы повлиять на атаку, и вот почему опекать его было труднее всего», — приводит слова Купера издание Fadeaway World.