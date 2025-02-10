Лука Дончич хладнокровно отреагировал на желание Ким Кардашьян выучить словенский язык

25-летний словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Лука Дончич хладнокровно ответил на флиртующий комментарий популярной фотомодели и актрисы Ким Кардашьян, после чего она удалила своё сообщение.

Ранее Кардашьян в одной из своих историй написала: «Кто-нибудь знает, когда он будет играть? Я хочу с ним познакомиться!»

Фото: Скриншот из социальных сетей

Позже Кардашьян под одним из постов с Дончичем написала: «Хочу научиться говорить по-словенски», на что Дончич ответил: «Нет, пожалуйста, не надо», и модель удалила свой комментарий.