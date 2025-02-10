Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс назвал неожиданную команду-фаворита в Западной конференции НБА

Пол Пирс назвал неожиданную команду-фаворита в Западной конференции НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что коллектив «Мемфис Гриззлиз» может обыграть почти все команды в Западной конференции из-за динамичного развития 25-летнего форварда команды Джарена Джексона.

«Джарен Джексон-младший начинает походить на монстра… Я готов поставить на то, что «Гриззлиз» возьмут верх в серии из семи матчей над кем угодно на Западе, кроме «Оклахомы»… Они точно могут обойти «Хьюстон». Они могут обыграть «Денвер», — приводит слова Пирса издание Clutch Points.

После 52 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Мемфис» занимает второе место.

Материалы по теме
Легенда «Лейкерс» рассказал, почему опекать Ларри Бёрда было сложнее, чем Майкла Джордана
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android