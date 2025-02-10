Пол Пирс назвал неожиданную команду-фаворита в Западной конференции НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что коллектив «Мемфис Гриззлиз» может обыграть почти все команды в Западной конференции из-за динамичного развития 25-летнего форварда команды Джарена Джексона.

«Джарен Джексон-младший начинает походить на монстра… Я готов поставить на то, что «Гриззлиз» возьмут верх в серии из семи матчей над кем угодно на Западе, кроме «Оклахомы»… Они точно могут обойти «Хьюстон». Они могут обыграть «Денвер», — приводит слова Пирса издание Clutch Points.

После 52 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Мемфис» занимает второе место.