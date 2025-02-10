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Тренер «Пэйсерс» ответил, насколько успешной будет связка Луки Дончича и Леброна Джеймса

Тренер «Пэйсерс» ответил, насколько успешной будет связка Луки Дончича и Леброна Джеймса
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл рассказал, насколько успешной будет связка словенского защитника Луки Дончича и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса при игре в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не вижу ни одного сценария, в котором их связка не работала бы великолепно. Мы говорим о двух парнях, про которых, когда они пришли в этот мир и начали играть в баскетбол, все ожидали, что им воздвигнут статуи. Трудно представить, какой иной сценарий можно было ждать от них.

По мере того как я всё больше и больше общался с Лукой, я всё сильнее осознавал, какое давление на него оказывается. У него такая харизма, способности, мастерство… он входит в игру и просто решает сам, как в ней действовать. Леброн поступает точно так же», — приводит слова Карлайла издание Fadeaway World.

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