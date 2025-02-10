Фонд Дончича пожертвует $ 500 тыс. на восстановление Лос-Анджелеса после лесных пожаров

Благотворительный фонд 25-летнего словенского баскетболиста Луки Дончича, играющего на позициях атакующего и разыгрывающего защитника за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», пожертвует $ 500 тыс. на восстановление после лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

«Было так грустно видеть и узнавать всё больше об ущербе от лесных пожаров с тех пор, как я приехал в Лос-Анджелес. Я не могу в это поверить и сочувствую всем детям, которые потеряли свои дома, школы и места, где они играли со своими друзьями.

Сегодня мой фонд жертвует $ 500 тыс. на неотложные восстановительные работы. Я также готов помочь отреставрировать разрушенные корты, игровые площадки и поля для гольфа, потому что каждому ребёнку нужно безопасное место для игр. Обращаюсь ко всем, кто пострадал от этих пожаров: мы здесь, чтобы помочь, сейчас и надолго. Ваш новый сосед», — гласит текст опубликованного в социальных сетях письма от лица Дончича.