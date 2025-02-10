Чемпион НБА заявил, что Лука Дончич является Мэджиком Джонсоном своего поколения

42-летний американский профессиональный баскетболист, выбранный под вторым номером на драфте 2001 года, и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2011 году Тайсон Чендлер заявил, что 25-летний звёздный защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич является новым Мэджиком Джонсоном для своего поколения.

«Лука, по-моему, это Мэджик Джонсон нашего поколения… Он вытворяет такое, чего я никогда раньше не видел. На паркете он проделывает самые безумные вещи, и всё это — со смехом и постоянной улыбкой! Он особенный», — приводит слова Чендлера издание Clutch Points.

Ранее Лука Дончич хладнокровно отреагировал на желание Ким Кардашьян выучить словенский язык.