Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА заявил, что Лука Дончич является Мэджиком Джонсоном своего поколения

Чемпион НБА заявил, что Лука Дончич является Мэджиком Джонсоном своего поколения
Комментарии

42-летний американский профессиональный баскетболист, выбранный под вторым номером на драфте 2001 года, и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2011 году Тайсон Чендлер заявил, что 25-летний звёздный защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич является новым Мэджиком Джонсоном для своего поколения.

«Лука, по-моему, это Мэджик Джонсон нашего поколения… Он вытворяет такое, чего я никогда раньше не видел. На паркете он проделывает самые безумные вещи, и всё это — со смехом и постоянной улыбкой! Он особенный», — приводит слова Чендлера издание Clutch Points.

Ранее Лука Дончич хладнокровно отреагировал на желание Ким Кардашьян выучить словенский язык.

Материалы по теме
Фото
Лука Дончич хладнокровно отреагировал на желание Ким Кардашьян выучить словенский язык
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android