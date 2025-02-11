Экс-игрок НБА — о причинах обмена Дончича: Лука играет больше, чем Энтони Дэвис

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс задался вопросом из-за причин обмена 25-летнего словенского звёздного защитника Луки Дончича из команды «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, основными причинами для обмена инсайдеры называют неуверенность штаба техасской команды в здоровье словенца.

«Я не понял, почему они говорят, что Лука «не в форме», хотя он играет больше, чем Энтони Дэвис», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

Ранее главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл ответил, насколько успешной будет связка Луки Дончича и Леброна Джеймса.