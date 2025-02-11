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В «Уорриорз» отрабатывают тактику заслона от Карри для Батлера

В «Уорриорз» отрабатывают тактику заслона от Карри для Батлера
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, который прикреплён ниже, с тренировки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», на которой четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри ставит заслон для прохода звёздного партнёра по коллективу Джимми Батлера.

Батлер в своей дебютной игре за «Уорриорз» с «Чикаго Буллз» провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 25 очков (7 из 12 с игры, 11 из 13 штрафных), сделав четыре результативные передачи и два подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер
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