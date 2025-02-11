В «Уорриорз» отрабатывают тактику заслона от Карри для Батлера

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, который прикреплён ниже, с тренировки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», на которой четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри ставит заслон для прохода звёздного партнёра по коллективу Джимми Батлера.

Батлер в своей дебютной игре за «Уорриорз» с «Чикаго Буллз» провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 25 очков (7 из 12 с игры, 11 из 13 штрафных), сделав четыре результативные передачи и два подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».