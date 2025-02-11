Кайри Ирвинг заменит Энтони Дэвиса на Матче звёзд НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выступит на Матче всех звёзд НБА 2025 года вместо травмированного форварда «Маверикс» Энтони Дэвиса, который был выбран в команду Шакил О’Нила, сообщает официальная страница НБА в социальной сети X.

Для Ирвинга это девятое участие в Матче всех звёзд. В этом сезоне он набирает в среднем 24,1 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи за игру, реализуя 47,5% бросков с игры, 40,7% трёхочковых и 90,1% штрафных в 42 матчах.

Дэвис не сможет принять участие в Матче всех звезд из-за растяжения приводящей мышцы левого бедра.

74-й Матч всех звезд НБА состоится в воскресенье, 16 февраля. Впервые он пройдет в формате мини-турнира из четырех команд и трех игр.

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