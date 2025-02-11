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Кайри Ирвинг заменит Энтони Дэвиса на Матче звёзд НБА

Кайри Ирвинг заменит Энтони Дэвиса на Матче звёзд НБА
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Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выступит на Матче всех звёзд НБА 2025 года вместо травмированного форварда «Маверикс» Энтони Дэвиса, который был выбран в команду Шакил О’Нила, сообщает официальная страница НБА в социальной сети X.

Для Ирвинга это девятое участие в Матче всех звёзд. В этом сезоне он набирает в среднем 24,1 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи за игру, реализуя 47,5% бросков с игры, 40,7% трёхочковых и 90,1% штрафных в 42 матчах.

Дэвис не сможет принять участие в Матче всех звезд из-за растяжения приводящей мышцы левого бедра.

74-й Матч всех звезд НБА состоится в воскресенье, 16 февраля. Впервые он пройдет в формате мини-турнира из четырех команд и трех игр.

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