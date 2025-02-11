«Даллас» снова потерял игрока на фоне прихода Энтони Дэвиса
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло равный — 61:61.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
4-я четверть
93 : 89
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Кристи, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Келли
Сакраменто Кингз: Монк, Джонс, Макдермотт, Лавин, Дерозан, Сабонис, Мюррэй, Джонс, Валанчюнас, Никс, Эллис, Ларэвиа, Лайлз, Краудер
В начале второй четверти центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд был вынужден досрочно завершить встречу из-за травмы колена. Примечательно, что для того чтобы покинуть площадку, ему понадобилась помощь.
Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что ранее «Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» провели громкий обмен: защитник Лука Дончич перешёл в «Лейкерс», а в «Маверикс» отправился Энтони Дэвис, который недавно также получил травму.
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
05:45
-
05:37
-
03:28
-
01:30
-
00:24
-
00:11
- 10 февраля 2025
-
23:43
-
23:27
-
22:58
-
22:56
-
22:34
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
20:36
-
20:23
-
19:28
-
19:16
-
18:35
-
18:20
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:37
-
15:36
-
15:05
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
12:58
-
12:13
-
11:08