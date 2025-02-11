Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» снова потерял игрока на фоне прихода Энтони Дэвиса

«Даллас» снова потерял игрока на фоне прихода Энтони Дэвиса
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло равный — 61:61.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
4-я четверть
93 : 89
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Кристи, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Келли
Сакраменто Кингз: Монк, Джонс, Макдермотт, Лавин, Дерозан, Сабонис, Мюррэй, Джонс, Валанчюнас, Никс, Эллис, Ларэвиа, Лайлз, Краудер

В начале второй четверти центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд был вынужден досрочно завершить встречу из-за травмы колена. Примечательно, что для того чтобы покинуть площадку, ему понадобилась помощь.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее «Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» провели громкий обмен: защитник Лука Дончич перешёл в «Лейкерс», а в «Маверикс» отправился Энтони Дэвис, который недавно также получил травму.

Сейчас читают:
Избавиться от Дончича и забыть о Дирке ради пустых слов — худшее, что мог сделать «Даллас»
Избавиться от Дончича и забыть о Дирке ради пустых слов — худшее, что мог сделать «Даллас»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android