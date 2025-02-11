«Даллас» снова потерял игрока на фоне прихода Энтони Дэвиса

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло равный — 61:61.

В начале второй четверти центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд был вынужден досрочно завершить встречу из-за травмы колена. Примечательно, что для того чтобы покинуть площадку, ему понадобилась помощь.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее «Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» провели громкий обмен: защитник Лука Дончич перешёл в «Лейкерс», а в «Маверикс» отправился Энтони Дэвис, который недавно также получил травму.