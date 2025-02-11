Виктор Вембаньяма стал автором исторической статистики в НБА
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 131:121 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
121 : 131
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 18, Холмс - 17, Пул - 16, Шампани - 14, Кисперт - 14, Брогдон - 11, Джордж - 11, Кулибали - 10, Каррингтон - 10, Джонс, Мартин, Джонсон, Ноуэлл
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Фокс - 30, Касл - 16, Сохан - 14, Барнс - 12, Пол - 8, Васселл - 7, Шампани - 6, Джонсон - 4, Мамукелашвили - 3, Маклафлин, Уэсли, Бийомбо, Брэнэм
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 21 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые; 2 из 4 — штрафные), 15 подборов, четыре передачи, три блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».
Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, французский баскетболист стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорились эти цифры в конкретной встрече.
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
05:45
-
05:37
-
03:28
-
01:30
-
00:24
-
00:11
- 10 февраля 2025
-
23:43
-
23:27
-
22:58
-
22:56
-
22:34
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
20:36
-
20:23
-
19:28
-
19:16
-
18:35
-
18:20
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:37
-
15:36
-
15:05
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
12:58
-
12:13
-
11:08