Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма стал автором исторической статистики в НБА

Виктор Вембаньяма стал автором исторической статистики в НБА
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 131:121 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
121 : 131
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 18, Холмс - 17, Пул - 16, Шампани - 14, Кисперт - 14, Брогдон - 11, Джордж - 11, Кулибали - 10, Каррингтон - 10, Джонс, Мартин, Джонсон, Ноуэлл
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Фокс - 30, Касл - 16, Сохан - 14, Барнс - 12, Пол - 8, Васселл - 7, Шампани - 6, Джонсон - 4, Мамукелашвили - 3, Маклафлин, Уэсли, Бийомбо, Брэнэм

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 21 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые; 2 из 4 — штрафные), 15 подборов, четыре передачи, три блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, французский баскетболист стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорились эти цифры в конкретной встрече.

Сейчас читают:
У Вембаньямы звёздная подмога! Сделка калибра Дончич — Дэвис, но без лишней шумихи
У Вембаньямы звёздная подмога! Сделка калибра Дончич — Дэвис, но без лишней шумихи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android