Виктор Вембаньяма стал автором исторической статистики в НБА

Сегодня, 11 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 131:121 в пользу гостевой команды.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 21 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые; 2 из 4 — штрафные), 15 подборов, четыре передачи, три блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, французский баскетболист стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорились эти цифры в конкретной встрече.