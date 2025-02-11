Видео: Леброн Джеймс выполняет бросок с центра площадки под номером Луки Дончича
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 2:0 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
72 : 47
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Винсент, Хэйс, Ривз, Финни-Смит, Милтон, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Джемисон, Дончич, Моррис
Юта Джаз: Кларксон, Джордж, Уильямс, Кольер, Харклесс, Михайлюк, Коллинс, Филиповски, Маркканен, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг, Чьебв
Перед начало встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал точный бросок с центра площадки, находясь под 77-м номером, под которым теперь играет новый защитник команды Лука Дончич.
Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.
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