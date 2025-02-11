Видео: Леброн Джеймс выполняет бросок с центра площадки под номером Луки Дончича

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 2:0 в пользу домашней команды.

Перед начало встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал точный бросок с центра площадки, находясь под 77-м номером, под которым теперь играет новый защитник команды Лука Дончич.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.