Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки Бакс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 11 февраля 2025, счёт 111:125, регулярный чемпионат НБА

58 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» в гостях обыграть «Милуоки» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на арене «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:111.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Лиллард - 38, Кузма - 21, Принс - 19, Трент-мл. - 7, Портис - 7, Лопес - 6, Грин - 5, Джексон - 4, Портер - 2, Роллинз - 2, Симс, Ливингстон, Смит, Коннотон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Батлер - 20, Хилд - 16, Муди - 13, Пост - 13, Подзиемски - 9, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Rowe - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 38 очков и сделавший шесть подборов и четыре результативных передач. Его партнёр по команде новичок американский лёгкий форвард Джимми Батлер набрал в своей второй встрече за «Уорриорз» 20 очков, а также сделал девять подборов и шесть передач.

У хозяев больше всех очков набрал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, в активе которого 38 очков, пять подборов и семь передач. На счету его одноклубника тяжёлого форварда Кайла Кузмы 21 очко.

В следующем матче «Милуоки» в гостях встретится с «Миннесота Тимбервулвз» 13 февраля, а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Даллас Маверикс» также 13 февраля.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Смена курса и плохие результаты. Упал ли интерес клубов НБА к Егору Дёмину?
Смена курса и плохие результаты. Упал ли интерес клубов НБА к Егору Дёмину?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android