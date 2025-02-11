58 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» в гостях обыграть «Милуоки» в НБА

В ночь с 3 на 4 февраля мск на арене «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:111.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 38 очков и сделавший шесть подборов и четыре результативных передач. Его партнёр по команде новичок американский лёгкий форвард Джимми Батлер набрал в своей второй встрече за «Уорриорз» 20 очков, а также сделал девять подборов и шесть передач.

У хозяев больше всех очков набрал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, в активе которого 38 очков, пять подборов и семь передач. На счету его одноклубника тяжёлого форварда Кайла Кузмы 21 очко.

В следующем матче «Милуоки» в гостях встретится с «Миннесота Тимбервулвз» 13 февраля, а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Даллас Маверикс» также 13 февраля.