Легенда «Далласа» Дирк Новицки пришёл на первый матч Луки Дончича за «Лейкерс»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 6:5 в пользу домашней команды.

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА 2011 года в составе «Даллам Маверикс» Дирк Новицки посетил встречу, которая стала дебютной для словенского разыгрывающего Луки Дончича за «Лейкерс».

Дирк Новицки Фото: Социальные сети журналиста Йована Бухи

Отметим, что в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.