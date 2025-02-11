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Легенда «Далласа» Дирк Новицки пришёл на первый матч Луки Дончича за «Лейкерс»

Легенда «Далласа» Дирк Новицки пришёл на первый матч Луки Дончича за «Лейкерс»
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 6:5 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
72 : 47
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Винсент, Хэйс, Ривз, Финни-Смит, Милтон, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Джемисон, Дончич, Моррис
Юта Джаз: Кларксон, Джордж, Уильямс, Кольер, Харклесс, Михайлюк, Коллинс, Филиповски, Маркканен, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг, Чьебв

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА 2011 года в составе «Даллам Маверикс» Дирк Новицки посетил встречу, которая стала дебютной для словенского разыгрывающего Луки Дончича за «Лейкерс».

Дирк Новицки

Дирк Новицки

Фото: Социальные сети журналиста Йована Бухи

Отметим, что в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.

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