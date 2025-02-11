Стала известна позиция «Шарлотт» по сорванной сделке с «Лейкерс»

Клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» связались с лигой, чтобы обсудить варианты оспаривания решения «Лос-Анджелес Лейкерс» аннулировать обмен 23-летнего новичка своего клуба Далтона Кнехта в «Шарлотт» на центрового Марка Уильямса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники ESPN.

По информации источника, в клубе не согласны с решением «Лейкерс» сорвать сделку из-за физического состояния Уильямса во время медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что операция аннулирована со стороны калифорнийской команды из-за того, что в «Шарлотт» «не выполнили одно из условий сделки».

213-сантиметровому Уильямсу 23 года, он был выбран «Шарлотт» в 2022 году под 15-м номером в первом раунде. Кнехт был выбран на драфте 2024 года под общим 17-м номером в первом раунде.