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Лука Дончич набрал свои дебютные очки за «Лейкерс»

Лука Дончич набрал свои дебютные очки за «Лейкерс»
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 32:21 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
72 : 47
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Винсент, Хэйс, Ривз, Финни-Смит, Милтон, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Джемисон, Дончич, Моррис
Юта Джаз: Кларксон, Джордж, Уильямс, Кольер, Харклесс, Михайлюк, Коллинс, Филиповски, Маркканен, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг, Чьебв

Новоиспечённый разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич в начале первой четверти реализовал трёхочковый бросок. Примечательно, что это первые очки для словенского баскетболиста в составе «Лос-Анджелеса».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.

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