36-летний Стефен Карри повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НБА

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 38 очка в недавно завершившемся матче с «Милуоки Бакс» (125:111) в НБА, повторил достижение, ранее покорявшееся в Национальной баскетбольной ассоциации только троим баскетболистам. Об этом сообщает пресс-служба «Уорриорз» в соцсети X (ранее Twitter).

Карри стал четвёртым игроком в истории НБА вне зависимости от позиции с четырьмя подряд играми с 30 и более очками в возрасте 36+ лет после Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Карла Мэлоуна. Кроме того, Карри — самый возрастной в принципе защитник с подобным достижением.

Ранее Карри набрал 34 очка в матче с «Чикаго Буллз», 32 очка во встрече с «Ютой Джаз» и 37 очков в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс».