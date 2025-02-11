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36-летний Стефен Карри повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НБА

36-летний Стефен Карри повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НБА
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 38 очка в недавно завершившемся матче с «Милуоки Бакс» (125:111) в НБА, повторил достижение, ранее покорявшееся в Национальной баскетбольной ассоциации только троим баскетболистам. Об этом сообщает пресс-служба «Уорриорз» в соцсети X (ранее Twitter).

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Лиллард - 38, Кузма - 21, Принс - 19, Трент-мл. - 7, Портис - 7, Лопес - 6, Грин - 5, Джексон - 4, Портер - 2, Роллинз - 2, Симс, Ливингстон, Смит, Коннотон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Батлер - 20, Хилд - 16, Муди - 13, Пост - 13, Подзиемски - 9, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Rowe - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер

Карри стал четвёртым игроком в истории НБА вне зависимости от позиции с четырьмя подряд играми с 30 и более очками в возрасте 36+ лет после Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Карла Мэлоуна. Кроме того, Карри — самый возрастной в принципе защитник с подобным достижением.

Ранее Карри набрал 34 очка в матче с «Чикаго Буллз», 32 очка во встрече с «Ютой Джаз» и 37 очков в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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