40 очков Йокича помогли «Денверу» разгромить «Портленд» в НБА, одержав 7-ю победу кряду

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Болл-арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 146:117.

В составе «Наггетс» наивысшей результативностью отличился сербский центровой Никола Йокич — на его счету 40 очков, семь подборов и восемь передач.

У гостей самую высокую результативность продемонстрировал канадский лёгкий форвард Далано Бэнтон, на счету которого в данной встрече 22 очка, один подбор и шесть передач.

«Денвер» одержал седьмую победу кряду, в следующем матче они снова сыграют с «Портлендом».