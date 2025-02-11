40 очков Йокича помогли «Денверу» разгромить «Портленд» в НБА, одержав 7-ю победу кряду
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В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Болл-арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 146:117.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
146 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 26, Строутер - 18, Маррей - 17, Пикетт - 14, Ннаджи - 11, Гордон - 9, Джордан - 5, Александер - 4, Холл - 2, Тайсон, Шарич, Джонс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 22, Клингэн - 21, Саймонс - 17, Авдия - 16, Шарп - 11, Эйтон - 10, Хендерсон - 6, Камара - 6, Уокер - 5, Рит - 3, Рупер
В составе «Наггетс» наивысшей результативностью отличился сербский центровой Никола Йокич — на его счету 40 очков, семь подборов и восемь передач.
У гостей самую высокую результативность продемонстрировал канадский лёгкий форвард Далано Бэнтон, на счету которого в данной встрече 22 очка, один подбор и шесть передач.
«Денвер» одержал седьмую победу кряду, в следующем матче они снова сыграют с «Портлендом».
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