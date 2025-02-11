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11 февраля главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, баскетбол, НБА, НХЛ

Дебют Дончича за «Лейкерс», «Брага» подтвердила срыв трансфера Саласара. Главное к утру
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Новоиспечённый разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич дебютировал за клуб, пресс-служба португальской «Браги» подтвердила информацию о срыве трансфера полузащитника Родриго Саласара в «Зенит», в то время как чемпион России согласовал аренду правого защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича, который уже отправился в расположение российского клуба для прохождения медобследования. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Лука Дончич набрал свои дебютные очки за «Лейкерс».
  2. В «Браге» подтвердили срыв трансфера Родриго Саласара в «Зенит».
  3. Появились новые подробности по возможному трансферу защитника «Фенербахче» в «Зенит».
  4. Дубль Кордобы принёс «Краснодару» победу в матче с ЦСКА за третье место Зимнего Кубка РПЛ.
  5. Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде.
  6. 40 очков Йокича помогли «Денверу» разгромить «Портленд» в НБА, одержав 7-ю победу кряду.
  7. Леон Драйзайтль — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score.
  8. Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Тренер уже получил предложение.
  9. Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии.
  10. «Интер» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от первого места Серии А до одного очка.
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