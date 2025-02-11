Дебют Дончича за «Лейкерс», «Брага» подтвердила срыв трансфера Саласара. Главное к утру

Новоиспечённый разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич дебютировал за клуб, пресс-служба португальской «Браги» подтвердила информацию о срыве трансфера полузащитника Родриго Саласара в «Зенит», в то время как чемпион России согласовал аренду правого защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича, который уже отправился в расположение российского клуба для прохождения медобследования. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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