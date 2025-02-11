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Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз, результат матча 11 февраля 2025, счёт 132:113, регулярный чемпионат НБА

38 очков Леброна и дебютировавшего Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Юту» в НБА
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В ночь с 10 на 11 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 132:113.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Михайлюк, Чьебв

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 24 очка, а также сделал семь подборов и восемь передач. Его партнёр по команде американский защитник Остин Ривз набрал 22 очка, сделал девять подборов и четыре результативных передачи. Словенский новичок, дебютировавший в этом матче, Лука Дончич набрал 14 очков, сделал пять подборов и четыре передачи.

У гостей больше всех очков набрал американский тяжёлый форвард Джон Коллинс, в активе которого дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Благодаря этому результату «Лейкерс» продлили победную серию в НБА до шести матчей.

В следующем матче «Лейкерс» и «Юта» вновь встретятся друг с другом. Игра пройдёт в Солт-Лейк-Сити 13 февраля.

Регулярка НБА. Турнирная таблица
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