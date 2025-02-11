38 очков Леброна и дебютировавшего Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Юту» в НБА

В ночь с 10 на 11 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 132:113.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 24 очка, а также сделал семь подборов и восемь передач. Его партнёр по команде американский защитник Остин Ривз набрал 22 очка, сделал девять подборов и четыре результативных передачи. Словенский новичок, дебютировавший в этом матче, Лука Дончич набрал 14 очков, сделал пять подборов и четыре передачи.

У гостей больше всех очков набрал американский тяжёлый форвард Джон Коллинс, в активе которого дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Благодаря этому результату «Лейкерс» продлили победную серию в НБА до шести матчей.

В следующем матче «Лейкерс» и «Юта» вновь встретятся друг с другом. Игра пройдёт в Солт-Лейк-Сити 13 февраля.