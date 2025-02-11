Окружение Яниса Тиммы раскрыло подробности о его недвижимости, перешедшей Седоковой

Алла Салихова и Маргарита Гаврилова, адвокаты семьи покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, и отец спортсмена Райтис Тимма рассказали, какие суммы денег форвард тратил на свою бывшую жену Анну Седокову.

«С учётом того, что человек после смерти остался ни с чем, он вложил туда всё. Когда началась пандемия, то у всех артистов был штиль, концертов не было, а Тимма продолжал зарабатывать. Его контракт было значительно выше $ 1 млн в год. И эти деньги он аккумулировал не в себя, а в неё [в Анну Седокову].

У Седоковой до брака была куплена одна квартира в ипотеку рядом с ЖК «Москва-Сити». Потом, живя уже с ним, она купила вторую квартиру. Она не имела подтверждённых доходов, очевидно, это были его вложения. Потом они уехали в Америку, она продала одну квартиру и купила другую в «Алых парусах». Там огромная квартира, 220 или 250 метров, её стоимость составляет 130-140 миллионов рублей. На часть этой недвижимости должны претендовать наследники», — сказали Салихова и Гаврилова в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Кроме того, Райтис Тимма, отец баскетболиста, в передаче «Звезды сошлись» на НТВ поделился подробностями о продаже квартиры спортсмена в Латвии: «В Латвии квартиру они продали перед поездкой в Майами. Там же надо было на что-то жить. Мне говорили, что квартира стоила 50 миллионов. Если квартиры в Москве были, то будем на них претендовать. Хотим, чтобы к нам вернулось то, что нам положено».

Напомним, латвийского спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Тимме было 32 года.