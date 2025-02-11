В ночь с 10 на 11 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 11 февраля:

«Вашингтон Уизардс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:131;

«Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:107;

«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 106:112;

«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 97:89;

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 85:103;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 137:101;

«Милуоки Бакс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 111:125;

«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» – 128:129 ОТ;

«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 146:117;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 132:113.

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