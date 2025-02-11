В ночь с 10 на 11 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня НБА 11 февраля:
«Вашингтон Уизардс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:131;
«Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:107;
«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 106:112;
«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 97:89;
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 85:103;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 137:101;
«Милуоки Бакс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 111:125;
«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» – 128:129 ОТ;
«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 146:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 132:113.
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