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Результаты игрового дня НБА 11 февраля

Результаты игрового дня НБА 11 февраля
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В ночь с 10 на 11 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 11 февраля:

«Вашингтон Уизардс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:131;
«Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:107;
«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 106:112;
«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 97:89;
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 85:103;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 137:101;
«Милуоки Бакс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 111:125;
«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» – 128:129 ОТ;
«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 146:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 132:113.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
121 : 131
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 18, Холмс - 17, Пул - 16, Шампани - 14, Кисперт - 14, Брогдон - 11, Джордж - 11, Кулибали - 10, Каррингтон - 10, Джонс, Мартин, Джонсон, Ноуэлл
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Фокс - 30, Касл - 16, Сохан - 14, Барнс - 12, Пол - 8, Васселл - 7, Шампани - 6, Джонсон - 4, Мамукелашвили - 3, Маклафлин, Уэсли, Бийомбо, Брэнэм
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Мобли - 28, Митчелл - 23, Гарлэнд - 17, Джером - 15, Аллен - 14, Хантер - 12, Меррилл - 9, Тайсон - 5, Бейтс - 3, Портер - 2, Томпсон, Траверс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Диллингэм - 13, Гобер - 12, Макдэниелс - 10, Рид - 10, Александер-Уолкер - 6, Кларк - 4, Миллер - 4, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Инглс, Ньютон, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
106 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Банкеро - 31, Да Силва - 9, Энтони - 7, Блэк - 6, Айзек - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Картер - 4, Хьюстан, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис, Битадзе
Атланта Хоукс: Янг - 19, Леверт - 18, Мэнн - 12, Рисашер - 11, Дэниэлс - 10, Оконгву - 9, Гуйе - 9, Ньянг - 8, Нэнс - 8, Крейчи - 8, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 89
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Клэкстон - 16, Джонсон - 14, Шарп - 14, Уотфорд - 13, Расселл - 11, Уильямс - 11, Эвбуомван - 7, Джонсон - 5, Мартин - 4, Уилсон - 2, Бикман, Клауни
Шарлотт Хорнетс: Диабате - 21, Салон - 16, Смит - 13, Симпсон - 9, Бриджес - 7, Джеффрис - 7, Болл - 5, Грин - 5, Карри - 4, Гибсон - 2, Нуркич, Пэйтон
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
85 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 22, Бёркс - 13, Уиггинс - 11, Йович - 10, Розир - 9, Уэр - 8, Робинсон - 5, Митчелл - 4, Ларссон - 3, Жакез-мл., Хироу, Андерсон, Хайсмит, Лав
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Порзингис - 17, Хорфорд - 16, Хозер - 15, Уайт - 13, Притчард - 5, Кета - 4, Холидэй, Браун, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
137 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 24, Уильямс - 16, Холмгрен - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Джонс - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Флаглер - 5, Карлсон - 3, Дука - 3, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 23, Уильямсон - 17, Хоукинс - 12, Мисси - 11, Альварадо - 9, Маткович - 8, Робинсон-Эрл - 8, Грин - 5, Brooks - 4, Ривз - 4, Макколлум, Кэйн
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Лиллард - 38, Кузма - 21, Принс - 19, Трент-мл. - 7, Портис - 7, Лопес - 6, Грин - 5, Джексон - 4, Портер - 2, Роллинз - 2, Симс, Ливингстон, Смит, Коннотон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Батлер - 20, Хилд - 16, Муди - 13, Пост - 13, Подзиемски - 9, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Rowe - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
128 : 129
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Динвидди - 20, Томпсон - 19, Проспер - 16, Кристи - 15, Маршалл - 9, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Харди - 4, Гэффорд - 4, Уильямс, Келли
Сакраменто Кингз: Дерозан - 42, Монк - 17, Лавин - 17, Сабонис - 16, Валанчюнас - 13, Мюррэй - 11, Эллис - 8, Лайлз - 3, Ларэвиа - 2, Джонс, Макдермотт, Джонс, Никс, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
146 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 26, Строутер - 18, Маррей - 17, Пикетт - 14, Ннаджи - 11, Гордон - 9, Джордан - 5, Александер - 4, Холл - 2, Тайсон, Шарич, Джонс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 22, Клингэн - 21, Саймонс - 17, Авдия - 16, Шарп - 11, Эйтон - 10, Хендерсон - 6, Камара - 6, Уокер - 5, Рит - 3, Тибулл, Грант, Рупер, Мюррэй, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк
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