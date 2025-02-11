Спонсор Дончича показал видео со знаменитым знаком Hollywood, изменённым в честь Луки

Пресс-служба американского спортивного бренда напитков и продуктов питания, сотрудничающего со словенским разыгрывающим Лукой Дончичей, перед его дебютом за «Лос-Анджелес Лейкерс» показала видео со знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе. Вместо LL в знаке виднеются 77 в честь игрового номера Дончича. В видео также присутствует надпись it's showtime как отсылка к Showtime Lakers (период с 1979 по 1991 год в истории команды, когда она доминировала в НБА, и пять чемпионских титулов), что является намёком на то, что тандем Дончича и Леброна Джеймса потенциально может достичь аналогичных высот.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Дончич подписал контракт с Gatorade в 2024 году, когда ещё был игроком «Даллас Маверикс».