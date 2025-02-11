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БК «Зенит» обратился к комментатору Роману Скворцову, попавшему в реанимацию

БК «Зенит» обратился к комментатору Роману Скворцову, попавшему в реанимацию
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Баскетбольный клуб «Зенит» выразил поддержку российскому спортивному комментатору Роману Скворцову, который находится в больнице после избиения. Напомним, Скворцов получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске. Ранее сообщалось, что он попал в реанимацию.

«Баскетбольный клуб «Зенит» желает Роману Скворцову скорейшего выздоровления! Недавно известный спортивный комментатор был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Уважаемый Роман, сине-бело-голубые искренне желают Вам здоровья и с нетерпением ждут момента, когда снова услышат Ваш голос в трансляциях матчей «Зенита»!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

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