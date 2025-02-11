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«Лос-Анджелес Клипперс» представил Бена Симмонса в качестве игрока команды

«Лос-Анджелес Клипперс» представил Бена Симмонса в качестве игрока команды
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Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» поприветствовала 28-летнего разыгрывающего Бена Симмонса. Австралиец стал игроком калифорнийской команды после ухода из «Бруклин Нетс» – баскетболист договорился с фронт-офисом клуба о выкупе контракта.

Фото: LA Clippers

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс к настоящему моменту принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 6,2 очка, совершал 5,2 подбора, отдавал 6,9 результативной передачи, а также делал 0,8 перехвата.

«Клипперс» в настоящий момент занимают шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 29 побед и 23 поражения.

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