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«Вот чёрт!» Инсайдер раскрыл, что удивило Луку Дончича после дебюта за «Лейкерс»

«Вот чёрт!» Инсайдер раскрыл, что удивило Луку Дончича после дебюта за «Лейкерс»
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Словенский разыгрывающий Лука Дончич появился на пресс-конференции после дебютного матча за «Лос-Анджелес Лейкерс». Как рассказал на своей странице в социальных сетях инсайдер и обозреватель Йован Буха, Дончич в момент выхода к прессе произнёс следующие слова: «Вот чёрт! Как же много людей».

Напомним, Дончич дебютировал за «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз» (132:113). В этой встреча Лука провёл на площадке более 23 минут и набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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