«Лейкерс» включили песню сербской певицы перед дебютом за клуб словенца Дончича
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На арене «Лос-Анджелес Лейкерс» перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» во время разминки словенского новичка клуба Луки Дончича включили песню сербской певицы Нады Полич, более известной как Ана Бекута.
«Лейкерс» включили песню сербской певицы перед дебютом за клуб словенца Дончича:
Напомним, в матче с «Ютой» Дончич провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк
Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.
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