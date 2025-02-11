На арене «Лос-Анджелес Лейкерс» перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» во время разминки словенского новичка клуба Луки Дончича включили песню сербской певицы Нады Полич, более известной как Ана Бекута.

«Лейкерс» включили песню сербской певицы перед дебютом за клуб словенца Дончича:

Напомним, в матче с «Ютой» Дончич провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.