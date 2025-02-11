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Легенда «Далласа» Дирк Новицки высказался о Дончиче после его обмена в «Лейкерс»

Легенда «Далласа» Дирк Новицки высказался о Дончиче после его обмена в «Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поддержал словенского разыгрывающего Луку Дончича после его обмена в «Лос-Анджелес Лейкерс». Дирк посетил дебютный матч Луки за калифорнийский клуб с «Ютой Джаз».

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк

«Я всегда буду болеть за «Маверикс», но не мог не прийти и поддержать своего приятеля Луку Дончича в первой игре его новой главы!» — написал Новицки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между «Лос-Анджелесом» и «Ютой» закончился в пользу «Лейкерс» со счётом 132:113. Дончич провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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