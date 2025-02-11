Легенда «Далласа» Дирк Новицки высказался о Дончиче после его обмена в «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поддержал словенского разыгрывающего Луку Дончича после его обмена в «Лос-Анджелес Лейкерс». Дирк посетил дебютный матч Луки за калифорнийский клуб с «Ютой Джаз».

«Я всегда буду болеть за «Маверикс», но не мог не прийти и поддержать своего приятеля Луку Дончича в первой игре его новой главы!» — написал Новицки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между «Лос-Анджелесом» и «Ютой» закончился в пользу «Лейкерс» со счётом 132:113. Дончич провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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