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Карри высказался на тему завершения карьеры, вспомнив Коби Брайанта

Карри высказался на тему завершения карьеры, вспомнив Коби Брайанта
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о том, что хотел бы чувствовать в момент завершения карьеры.

«Что бы я хотел чувствовать, когда буду завершать карьеру? Я бы хотел оставаться конкурентоспособным. Все говорят о Коби Брайанте и его последних годах. Я бы сравнил это со всеми парнями, которые играли только за одну команду: Дирк Новицки, Тим Данкан, Коби в наше время. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации, в какой оказались «Лейкерс» в последние годы. Всё скорее сводилось к тому, сколько очков сможет набрать Коби за свою карьеру. Я не хочу оказаться в таком положении. Конечно, нужно оставаться реалистом. Главное – быть конкурентоспособным там, где есть шанс. Это то, что мы хотим видеть, и я уверен, это то, что хотят видеть наши болельщики», — сказал Карри в The TK Show podcast.

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