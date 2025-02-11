Владимир Гомельский оценил потенциал «Голден Стэйт» после обмена Джимми Батлера

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о потенциале клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» после недавнего дедлайна обменов. Напомним, состав «Голден Стэйт» пополнил лёгкий форвард Джими Батлер. В то же время команду покинул, в частности, Эндрю Уиггинс.

«С моей точки зрения, никаких шансов на титул у «Голден Стэйт» в этом сезоне нет. Команда будет играть в плей-ин, возможно, выиграет и войдёт в плей-офф с седьмого или восьмого места. А дальше в плей-офф в первом круге попадёт на очень сильную команду, которая будет иметь преимущество своего поля. С вероятностью более 80% дальше не пройдёт. А если оценить возраст ведущих игроков и состояние здоровья тренера Керра, то и в ближайшие два сезона тоже шансов на титул нет. Нужна перестройка состава команды», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В «Уорриорз» отрабатывают заслон Карри для Батлера: