Лука Дончич оценил потенциал «Лейкерс» после дебюта за команду

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о потенциале «озёрников» после дебюта за команду.

«Мы можем быть очень опасны. Думаю, мяч сегодня двигался очень хорошо. Что касается обороны, то мы можем закрывать многих игроков. Так что я просто счастлив снова оказаться на площадке», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Дончич дебютировал за «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз». Ира закончилась в пользу «Лейкерс» со счётом 132:113. Лука провёл на паркете более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

«Лейкерс» включили песню сербской певицы перед дебютом Дончича: