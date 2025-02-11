Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанат потребовал уволить генменеджера «Далласа» на матче НБА, охрана приняла меры

Фанат потребовал уволить генменеджера «Далласа» на матче НБА, охрана приняла меры
Комментарии

Фанат «Даллас Маверикс» во время выступления в караоке в паузе матча команды с «Сакраменто Кингз» показал отношение к недавнему обмену разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». В момент, когда болельщик с микрофоном в руке был выведен на большой экран арены, он изобразил фразу: «Увольте Нико [Харрисона]». После этого режиссёр трансляции сразу перестал показывать мужчину.

Фото: Скриншот

Позже фанат вместе ещё с одним мужчиной развернул плакаты с призывом уволить Харрисона, после чего охрана вывела обоих со стадиона.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Матч «Далласа» и «Сакраменто» закончился со счётом 129:128 в пользу «Кингз».

Нико Харрисон – генеральный менеджер «Далласа», ответственный за обмен Дончича.

Материалы по теме
Существует ли карма в НБА? «Далласу» воздалось за содеянное с Лукой Дончичем
Существует ли карма в НБА? «Далласу» воздалось за содеянное с Лукой Дончичем

Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android