Дончич высказался о Леброне после их совместной игры за «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс»» Лука Дончич поделился мнением о лёгком форварде и лидере команды Леброне Джеймсе. Ранее словенец дебютировал за калифорнийский клуб. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113).
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк
«Леброн особенный. Он видит игру не так, как большинство других парней. Его IQ просто невероятный. Два таких парня на площадке, как мне кажется, помогут команде», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Лука в игре с «Джаз» провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.
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