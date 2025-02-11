Дончич высказался о Леброне после их совместной игры за «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс»» Лука Дончич поделился мнением о лёгком форварде и лидере команды Леброне Джеймсе. Ранее словенец дебютировал за калифорнийский клуб. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113).

«Леброн особенный. Он видит игру не так, как большинство других парней. Его IQ просто невероятный. Два таких парня на площадке, как мне кажется, помогут команде», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Лука в игре с «Джаз» провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»: