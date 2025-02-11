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Минимальная стоимость билета на дебютный матч Дончича в «Лейкерс» поднялась почти на 500%

Минимальная стоимость билета на дебютный матч Дончича в «Лейкерс» поднялась почти на 500%
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Пресс-служба онлайн-сервиса по покупке и продаже билетов TickPick рассказала о стремительном росте цены на билеты для посещения дебютного матча разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича за калифорнийскую команду. Как информирует TickPick, минимальная цена на матчи «Лейкерс» до дебюта Луки составляла $ 43, в то время как за первую игру словенца в форме «озёрников» фанатам пришлось заплатить минимум $ 193.

Напомним, дебют Дончича за «Лейкерс» состоялся в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113). Лука провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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