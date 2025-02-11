Остин Ривз назвал игрока НБА, которого нужно опекать впятером, иначе он наберёт 60 очков

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о словенском новичке команды Луке Дончиче, перешедшем в калифорнийский клуб в результате обмена с «Даллас Маверикс».

«Если его не опекают сразу пять человек, он будет набирать по 60 очков», — приводит слова Ривза на своей странице в социальных сетях журналист Майк Труделл.

Недавно состоялся дебютный матч Дончича за «Лос-Анджелес». Это произошло в игре регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113). В этой встрече словенец провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

«Лейкерс» включили песню сербской певицы перед дебютом Дончича: