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Остин Ривз назвал игрока НБА, которого нужно опекать впятером, иначе он наберёт 60 очков

Остин Ривз назвал игрока НБА, которого нужно опекать впятером, иначе он наберёт 60 очков
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о словенском новичке команды Луке Дончиче, перешедшем в калифорнийский клуб в результате обмена с «Даллас Маверикс».

«Если его не опекают сразу пять человек, он будет набирать по 60 очков», — приводит слова Ривза на своей странице в социальных сетях журналист Майк Труделл.

Недавно состоялся дебютный матч Дончича за «Лос-Анджелес». Это произошло в игре регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113). В этой встрече словенец провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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