Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер сообщил, что Дончич был инициатором сделки по обмену Кнехта на Марка Уильямса

Инсайдер сообщил, что Дончич был инициатором сделки по обмену Кнехта на Марка Уильямса
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский инсайдер и журналист Дэйв Макменамин рассказал, что 25-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич был инициатором сделки по обмену Далтона Кнехта на Марка Уильямса. Кроме того, он сообщил о реакции на это Леброна Джеймса.

«Первое испытание партнёрства Леброна и Дончича, которое может продлиться месяцы или годы, зависит от того, насколько их мнения совпадут по Джексону Хэйсу. Ясно одно: Лука будет отстаивать свою позицию. И, по информации источников из лагеря Джеймса, не осталось незамеченным, что Роб Пелинка придал первостепенное значение привлечению Дончича и сразу же согласился на сделку по обмену Далтона Кнехта на Марка Уильямса, о которой просил Лука. Хотя Джеймс уже много лет хотел, чтобы клуб обменял игроков для улучшения состава», — написал Макменамин в своём блоге на ESPN.

Материалы по теме
Дончич и Леброн в одной команде. НБА, вы серьёзно? Это вообще законно?
Дончич и Леброн в одной команде. НБА, вы серьёзно? Это вообще законно?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android