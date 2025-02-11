Инсайдер сообщил, что Дончич был инициатором сделки по обмену Кнехта на Марка Уильямса

Североамериканский инсайдер и журналист Дэйв Макменамин рассказал, что 25-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич был инициатором сделки по обмену Далтона Кнехта на Марка Уильямса. Кроме того, он сообщил о реакции на это Леброна Джеймса.

«Первое испытание партнёрства Леброна и Дончича, которое может продлиться месяцы или годы, зависит от того, насколько их мнения совпадут по Джексону Хэйсу. Ясно одно: Лука будет отстаивать свою позицию. И, по информации источников из лагеря Джеймса, не осталось незамеченным, что Роб Пелинка придал первостепенное значение привлечению Дончича и сразу же согласился на сделку по обмену Далтона Кнехта на Марка Уильямса, о которой просил Лука. Хотя Джеймс уже много лет хотел, чтобы клуб обменял игроков для улучшения состава», — написал Макменамин в своём блоге на ESPN.