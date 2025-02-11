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Стало известно, что сказал Леброн Дончичу перед дебютом Луки в составе «Лейкерс»

Стало известно, что сказал Леброн Дончичу перед дебютом Луки в составе «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к новобранцу команды Луке Дончичу перед его дебютом в составе «озёрников» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лука, будь самим собой! Не пытайся подстроиться под нас, делай что хочешь!» — сказал Леброн Джеймс Луке Дончичу перед началом матча.

Слова Дончича приводит ESPN на своей странице в социальных сетях.

Напомним, дебют Дончича за «Лейкерс» состоялся в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113). Лука провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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