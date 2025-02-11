Тренер «Лейкерс» Редик оценил дебют Луки Дончича

Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал дебют 25-летнего разыгрывающего защитника Луки Дончича в качестве игрока своей команды в матче с командой «Юта Джаз». Встреча завершилась со счётом 132:113 в пользу «озёрников».

«Думаю, Лука хорошо выступил. Могу сказать, что он немного нервничал. Впервые играть за «Лейкерс» — действительно волнующее событие. Лука отчасти это понимает. Дончич справился с дебютом хорошо и выступил здорово», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

Ранее стало известно, что сказал Леброн Дончичу перед дебютом Луки в составе «Лейкерс».