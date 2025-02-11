Тренер «Лейкерс» Редик оценил дебют Луки Дончича
Поделиться
Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал дебют 25-летнего разыгрывающего защитника Луки Дончича в качестве игрока своей команды в матче с командой «Юта Джаз». Встреча завершилась со счётом 132:113 в пользу «озёрников».
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк
«Думаю, Лука хорошо выступил. Могу сказать, что он немного нервничал. Впервые играть за «Лейкерс» — действительно волнующее событие. Лука отчасти это понимает. Дончич справился с дебютом хорошо и выступил здорово», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.
Ранее стало известно, что сказал Леброн Дончичу перед дебютом Луки в составе «Лейкерс».
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
19:50
-
19:09
-
19:02
-
18:14
-
17:57
-
17:44
-
16:37
-
16:09
-
15:22
-
14:58
-
14:18
-
13:33
-
13:00
-
12:28
-
11:57
-
11:30
-
10:50
-
10:35
-
09:44
-
09:21
-
09:00
-
08:30
-
08:27
-
07:36
-
07:12
-
07:06
-
07:04
-
06:48
-
06:45
-
06:44
-
05:45
-
05:37
-
03:28
-
01:30
-
00:24