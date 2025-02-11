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Тренер «Лейкерс» Редик оценил дебют Луки Дончича

Тренер «Лейкерс» Редик оценил дебют Луки Дончича
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Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал дебют 25-летнего разыгрывающего защитника Луки Дончича в качестве игрока своей команды в матче с командой «Юта Джаз». Встреча завершилась со счётом 132:113 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк

«Думаю, Лука хорошо выступил. Могу сказать, что он немного нервничал. Впервые играть за «Лейкерс» — действительно волнующее событие. Лука отчасти это понимает. Дончич справился с дебютом хорошо и выступил здорово», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

Ранее стало известно, что сказал Леброн Дончичу перед дебютом Луки в составе «Лейкерс».

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