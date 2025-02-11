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Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч звёзд НБА

Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч звёзд НБА
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Словенский разыгрывающий, новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс»» Лука Дончич поздравил защитника «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга с попаданием в список участников Матча звёзд НБА.

«Заслуженно, мой брат», — написал разыгрывающий «Лейкерс» в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Ирвинг заменит на Матче звёзд травмированного бигмена «Маверикс» Энтони Дэвиса.

Для Ирвинга это девятое участие в Матче всех звёзд. В этом сезоне он набирает в среднем 24,1 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи за игру, реализуя 47,5% бросков с игры, 40,7% трёхочковых и 90,1% штрафных в 42 матчах. Дэвис не сможет принять участия в Матче всех звёзд из-за растяжения приводящей мышцы левого бедра.

74-й Матч всех звёзд НБА состоится в воскресенье, 16 февраля. Впервые он пройдёт в формате мини-турнира из четырёх команд и трёх игр.

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