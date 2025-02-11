«В этой лиге все продаются и покупаются». Дюрант — про слухи о своём обмене

Лидер «Фининкс Санз» Кевин Дюрант высказался про слухи о своём обмене.

«Всё это — часть бизнеса. В этой лиге все продаются и покупаются. Любого могут выставит на аукцион. Я всё прекрасно понимаю. Самое главное — вернуться на площадку и попытаться сыграть в игру, которую я обожаю. Но всё это — часть бизнеса. Мы должны это понимать. Хорошо, когда кто-то в лиге хочет, чтобы я играл за них. Неплохо, что мой клуб отбивается от тех, кто хочет заполучить меня. Это говорит о том, что я востребован», — приводит слова Дюранта ESPN.

Ранее сообщалось, что до дедлайна обмена в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубы «Голден Стэйт Уорриорз», «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз» претендовали на подписание контракта с Дюрантом.