Бывшего игрока НБА задержали в аэропорту за хранение марихуаны

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступавший на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Майкл Бизли был задержан в понедельник в аэропорту «Манхэттен» в Канзасе за хранение марихуаны. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

При обыске у Бизли было обнаружено порядка 6 г марихуаны. Вскоре Майкла отпустили под денежный залог.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить ситуацию и двигаться вперёд. Я полностью осознаю, что произошло. Хотя это всё ещё вызывает у меня волнение, я уже сосредоточен на том, чтобы изучить ситуацию и принять более правильные решения», — написал Бизли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Майкл был выбрал под вторым номером «Майами Хит» на драфте НБА. Он выступал в североамериканской лиге с 2008 по 2019 год.