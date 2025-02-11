Аналитик отметил пользу для Леброна в переходе Дончича в «Лейкерс»

Баскетбольный аналитик Джей Уильямс высказался о переходе словенского баскетболиста Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив пользу этого обмена для лидера команды Леброна Джеймса.

«О чём мы всегда говорим с Леброном? О минутах, которые он играет. Что ж, приход Дончича позволяет Леброну взять немного отдыха. То, что два два самых умных игрока, которые сейчас есть в баскетболе, выступают на одной площадке, открывает пространство, и это нападение будет продуктивным», — приводит слова Джея Уильямса The Sports Rush.

Напомним, дебют Дончича за «Лейкерс» состоялся в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113). Лука провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.