Владелец «Маверикс» жёстко ответил, почему было принято решение об обмене Дончича

Владелец техасского клуба «Даллас Маверикс» Патрик Дюмон жёстко ответил, почему было принято решение об обмене 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича в калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если вы посмотрите на великих игроков лиги, людей, на которых мы росли — [Майкла] Джордана, [Ларри] Бёрда, Коби [Брайанта], Шакила [О'Нила], — вы увидите, что они действительно усердно работали каждый день, с исключительной нацеленностью на победу. И если у вас нет этого качества, то у вас не получится достичь успеха. А если у вас нет такой цели, то вам не место в «Даллас Маверикс», — приводит слова Дюмона портал The Sports Rush.