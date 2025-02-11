Аналитик ESPN: комментарии владельца «Маверикс» были мелочными. Не стоит принижать Луку

Аналитик ESPN Джей Уильямс остался недоволен высказыванием владельца техасского клуба «Даллас Маверикс» Патрика Дюмона об уходе из команды 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича.

«Я считаю, что его комментарии [о Луке Дончиче] были поспешными и мелочными. Вы можете поддерживать Нико Харрисона, но не стоит принижать Луку или объяснять, что именно пошло не так с ним», — приводит слова Уильямса портал The Sports Rush.

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Лука Дончич.

Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда — Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.